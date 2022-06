Salta volo da Spalato,bloccati in Croazia pellegrini campani (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sessantina di pellegrini campani di ritorno da Medjugorie sono bloccati in Croazia, all'aeroporto di Spalato, dopo che il volo easyJet EJU4840 di oggi, previsto per le 12, è stato cancellato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sessantina didi ritorno da Medjugorie sonoin, all'aeroporto di, dopo che ileasyJet EJU4840 di oggi, previsto per le 12, è stato cancellato, ...

Advertising

rep_napoli : Salta volo da Spalato,bloccati in Croazia pellegrini campani [aggiornamento delle 14:04] - CinziaFufy74 : @ilrisolutoreIT Così, al volo, è normale dire 10 cent. Però non è un quesito matematico...è questione di comprensio… - CanaveseNews : Caselle: 'salta' il volo per Catania. ItaliaRimborso: 'I viaggiatori possono chiedere un rimborso di 250 euro' - PE… - QCanavese : CASELLE - Salta il volo per Catania, ItaliaRimborso: «I passeggeri possono chiedere 250 euro» - Venusias : Vedo “Il volo della farfalla” su La7d e capisco il dolore delle ragazze, perché ti alleni a scoppiare e magari salt… -