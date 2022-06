Sabatini replica a Iervolino: “Io sono nel calcio da 30 anni, lui da 30 giorni!” (Di lunedì 6 giugno 2022) Non si placano le polemiche in casa Salernitana dopo l’addio amaro di Walter Sabatini. La salvezza sarebbe dovuto essere un punto di partenza per il nuovo progetto del tandem Iervolino-Sabatini, ma le frizioni sono state così pesanti da interrompere il rapporto. Il presidente Iervolino e il direttore sportivo non si sono lasciati in buoni rapporti e questo lo si è capito soprattutto dalle parole dette da entrambi dopo l’accaduto. Sabatini US Salernitana Duro botta e risposta tra i due che sta continuando anche oggi. Dopo le parole di Sabatini al Corriere della Sera, Iervolino era intervenuto alla Gazzetta ribadendo come Sabatini ha avuto un pessimo atteggiamento nei suoi confronti e ha deciso di non proseguire ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) Non si placano le polemiche in casa Salernitana dopo l’addio amaro di Walter. La salvezza sarebbe dovuto essere un punto di partenza per il nuovo progetto del tandem, ma le frizionistate così pesanti da interrompere il rapporto. Il presidentee il direttore sportivo non silasciati in buoni rapporti e questo lo si è capito soprattutto dalle parole dette da entrambi dopo l’accaduto.US Salernitana Duro botta e risposta tra i due che sta continuando anche oggi. Dopo le parole dial Corriere della Sera,era intervenuto alla Gazzetta ribadendo comeha avuto un pessimo atteggiamento nei suoi confronti e ha deciso di non proseguire ...

