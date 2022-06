Ryanair | i sindacati scioperano contro l’azienda

Advertising

DanieleDann1 : ?? “Equipaggi senza cibo e stipendi tagliati”, l’estate di protesta di #Ryanair inizia con lo sciopero dell’8 giugno… - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Ryanair sciopera mercoledì, i sindacati: “Il primo di una serie che interesserà tutto il periodo estivo” - fisco24_info : Mercoledì voli a rischio, stop 4 ore per Ryanair e Easyjet: Sindacati sulle barricate, pronti a nuove agitazioni es… - ansa_economia : Mercoledì voli a rischio, stop 4 ore per Ryanair e Easyjet. Sindacati sulle barricate, pronti a nuove agitazioni es… - infoiteconomia : Ryanair e EasyJet, sciopero l'8 giugno. Sindacati: «Voli a rischio tutta l'estate se non ci ascolteranno» -

Giornata difficile mercoledì 8 giugno per volare. Ihanno proclamato scioperi in alcune delle compagnie più attive negli aeroporti italiani, a partire dae Easyjet. In dettaglio, il personale di volo di Easyjet e di Volotea incrocerà ......durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio' spiegano i. Possibili altri scioperi nella stagione estiva 'In assenza di segnali concreti da parte di- ...'In assenza di segnali concreti da parte di Ryanair - affermano infine Filt Cgil e Uiltrasporti- quella di mercoledì 8 sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il perio ...L'agitazione dovrebbe durare quattro ore, dalle 10 alle 14, ed è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti per una serie di nodi contrattuali ...