NM - Mertens-Napoli, il belga disposto a spalmare in 2 anni l'ingaggio da 5 milioni complessivi (Di lunedì 6 giugno 2022) Mertens-Napoli, il belga disposto a spalmare in 2 anni l'ingaggio da 5 milioni complessivi In base ad indiscrezioni raccolte da "NapoliMagazine.Com", il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da delineare. Dal suo entourage filtra che l'attaccante azzurro, miglior marcatore della storia del Napoli, sarebbe disposto a rinnovare con un biennale da 2.5 milioni di euro all'anno, spalmando cosi' l'ingaggio da 5 milioni di euro complessivi in due stagioni. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno prevede un'opzione di rinnovo di un ulteriore anno a 5 milioni (senza bonus ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 giugno 2022), ilin 2l'da 5In base ad indiscrezioni raccolte da "Magazine.Com", il futuro di Driesè ancora tutto da delineare. Dal suo entourage filtra che l'attaccante azzurro, miglior marcatore della storia del, sarebbea rinnovare con un biennale da 2.5di euro all'anno, spalmando cosi' l'da 5di euroin due stagioni. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno prevede un'opzione di rinnovo di un ulteriore anno a 5(senza bonus ...

