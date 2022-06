Nicolai Lilin svela il vero piano di Putin: "Vi dico qual è il suo bluff e cosa vuole davvero" (Di lunedì 6 giugno 2022) Nicolai Lilin, autore di Putin, l'ultimo zar e di Educazione siberiana, intervendo a Rsi, la tv svizzera, ha fatto un'analisi attenta di quanto sta succedendo, ma soprattutto ha svelato quali sono i veri obiettivi di Vladimir Putin. "La Russia non voleva fare una blitzkrieg, una guerra veloce", ha affermato Lilin. Poi l'analisi sulle mosse tattiche dell'esercito dello zar: "L'armata di Putin non voleva prendere l'Ucraina in 48 ore e non voleva il nord del Paese. Ci sono stati vari tentativi, al nord hanno provato a fare un'operazione militare, ma era tutto un bluff, perché in realtà le forze maggiori sul campo venivano concentrate in direzione di Mariupol". A questo punto, nell'analisi di Lilin, entra in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), autore di, l'ultimo zar e di Educazione siberiana, intervendo a Rsi, la tv svizzera, ha fatto un'analisi attenta di quanto sta succedendo, ma soprattutto hatoi sono i veri obiettivi di Vladimir. "La Russia non voleva fare una blitzkrieg, una guerra veloce", ha affermato. Poi l'analisi sulle mosse tattiche dell'esercito dello zar: "L'armata dinon voleva prendere l'Ucraina in 48 ore e non voleva il nord del Paese. Ci sono stati vari tentativi, al nord hanno provato a fare un'operazione militare, ma era tutto un, perché in realtà le forze maggiori sul campo venivano concentrate in direzione di Mariupol". A questo punto, nell'analisi di, entra in ...

