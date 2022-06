Nessuna risposta dalla Regione Marche | Fabio Ridolfi costretto a scegliere la sedazione profonda

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante rientri “nei parametri stabilitiConsulta nella sentenza Cappato-Dj Fabo per potere accedere all’aiuto medico alla morte”,– 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino) rimasto immobilizzato 18 anni fa per una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare – è ancora in attesa di conoscere il farmaco con il quale potrà porre fine alle sue sofferenze. Ma la pena di continuare ad attendere questioni burocratiche mentre la sua esistenza, che lui stesso – così come il Comitato Etico della– ha reputato insopportabile, è insostenibile. Cosìricorrerà allae continua: lo ha annunciato lui stesso attraverso il puntatore oculare, strumento del quale si serve per comunicare. In un video diffuso ...