Morto Barry Sussman | fu il capo di Woodward e Bernstein durante il Watergate ma nel film gli fu riservato un ruolo secondario

(Di lunedì 6 giugno 2022), responsabile del desk metropolitano del Washington Post ai tempi del, èlo scorso mercoledì 1 giugno nella sua abitazione a Rockville, nello stato del Maryland. Lo storico giornalista – che fu responsabile del desk metropolitano del giornale dal 1965 – è ricordato soprattutto per essere statoe mentore della giovane coppia di reporter del, i cosiddetti “Woodstein” (Bobe Carl)., come noto, è lo scandalo politico scoppiato negli Usa nel 1972, a seguito di intercettazioni illegali, che videro coinvolto anche il presidente Richard Nixon. Grazie all’attività investigativa dei Woodstein si arrivò alla richiesta di impeachment e alle dimissioni del ...

