Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassié: le parole inaspettate (Di lunedì 6 giugno 2022) Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla sua relazione con la principessa Lulù Selassié. Ecco le parole del nuotatore. Si è molto parlato, in questi ultimi mesi, della tormentata relazione tra il nuotatore Manuel Bortuzzo, 22enne costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria, e la principessa Lulù Selassié. I due si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 6 giugno 2022)ha rotto ilsulla sua relazione con la principessa. Ecco ledel nuotatore. Si è molto parlato, in questi ultimi mesi, della tormentata relazione tra il nuotatore, 22enne costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria, e la principessa. I due si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

puledraroma77 : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge si toglie un sassolino dalle scarpe su Manuel Bortuzzo #FairyLu - ElisaDiGiacomo : Soleil Sorge punge Manuel Bortuzzo: 'Utilizza più amore e meno odio' - infoitinterno : Manuel Bortuzzo ha detto definitivamente basta. Una scelta drastica che sconvolge - itsnicolecn : @atrotnoc Jessica che per la sua non storia ha usato più empatia del signor manuel lulù è la mia vita bortuzzo - zazoomblog : Soleil Sorge travolge Manuel Bortuzzo la frecciata non passa inosservata - #Soleil #Sorge #travolge #Manuel… -