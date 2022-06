Lutto a The Voice Senior, morta una concorrente: Antonella Clerici commenta (Di lunedì 6 giugno 2022) Laura Grey, vista nella prima edizione di The Voice Senior nel team di Gigi D’Alessio, si è spenta ieri ad 81 anni. La donna, che negli anni Settanta aveva pubblicato ben due album con lo pseudonimo di Cinzia, è morta a causa di un tumore al pancreas. Nel programma di Rai1 ha fatto molto parlare perché artefice di un siparietto con Gigi D’Alessio con cui aveva duettato tre decenni prima. Un grande classico come “Tammurriata nera” non poteva che prestarsi alla napoletanità di Laura Grey. Bravissima! #TheVoiceSenior #TeamGigi pic.twitter.com/XjYdU4KT8w — The Voice of ITALY (@THEVoice ITALY) December 18, 2020 Laura Grey a The Voice Senior è stata eliminata durante la fase dei knockout. Nello Buongiorno, Laura Grey e Marco Guerzoni. ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Laura Grey, vista nella prima edizione di Thenel team di Gigi D’Alessio, si è spenta ieri ad 81 anni. La donna, che negli anni Settanta aveva pubblicato ben due album con lo pseudonimo di Cinzia, èa causa di un tumore al pancreas. Nel programma di Rai1 ha fatto molto parlare perché artefice di un siparietto con Gigi D’Alessio con cui aveva duettato tre decenni prima. Un grande classico come “Tammurriata nera” non poteva che prestarsi alla napoletanità di Laura Grey. Bravissima! #The#TeamGigi pic.twitter.com/XjYdU4KT8w — Theof ITALY (@THEITALY) December 18, 2020 Laura Grey a Theè stata eliminata durante la fase dei knockout. Nello Buongiorno, Laura Grey e Marco Guerzoni. ...

