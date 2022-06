L' ipocrisia nauseabonda sulle baby gang di extracomunitari

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ci risiamo. Ancora una volta, va in scena l’indignazione col freno a mano tirato. Lo sdegno col silenziatore. La rabbia, ma senza esagerare. Cinque ragazze minorenni vengono molestate e aggredite sul treno che dal Garda le riportava a Milano. Un branco di una trentina di ragazzi, tutti di origine africana o nordafricana, sono accusati di essere gli autori delle violenze. Le ragazze sono state costrette a scendere a Desenzano, dopo aver subito palpeggiamenti e minacce. Il padre di una di loro, ha detto oggi ai giornali che “su quel treno era una bolgia, mia figlia era terrorizzata”. Al di là dell’estrema gravità di quanto è successo, e al di là dell’inquietudine, per un raduno musicale selvaggio convocato via Tiktok, che ha messo ha soqquadro una riva del lago, il punto è uno soltanto. Sul Garda si sta consumando lo stesso spettacolo diverificatosi a Milano ...