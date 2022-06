“Isola dei Famosi”, il reality verso la cancellazione definitiva (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre questa stagione dell’Isola dei Famosi – come sempre ricca di emozioni e avventure – sta per giungere a conclusione, iniziano a prendere piede strane voci che parlano di una chiusura definitiva del reality show. Brutte notizie in vista, per Ilary Blasi? Parrebbe che Mediaset abbia deciso di non puntare ancora su una trasmissione che, tuttavia, fino ad oggi ha dato dei risultati piuttosto soddisfacenti. Addio all’Isola dei Famosi: le indiscrezioni Dopo la rivoluzione dei mesi passati, che ha visto fondamentalmente Barbara D’Urso perdere i suoi programmi di punta, sembra che l’emittente abbia in mente di apportare qualche altro cambiamento al suo palinsesto della prossima stagione. A darne notizia è The Pipol Tv, secondo cui l’Isola dei Famosi non ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre questa stagione dell’dei– come sempre ricca di emozioni e avventure – sta per giungere a conclusione, iniziano a prendere piede strane voci che parlano di una chiusuradelshow. Brutte notizie in vista, per Ilary Blasi? Parrebbe che Mediaset abbia deciso di non puntare ancora su una trasmissione che, tuttavia, fino ad oggi ha dato dei risultati piuttosto soddisfacenti. Addio all’dei: le indiscrezioni Dopo la rivoluzione dei mesi passati, che ha visto fondamentalmente Barbara D’Urso perdere i suoi programmi di punta, sembra che l’emittente abbia in mente di apportare qualche altro cambiamento al suo palinsesto della prossima stagione. A darne notizia è The Pipol Tv, secondo cui l’deinon ...

