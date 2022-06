(Di lunedì 6 giugno 2022) Sinistra in imbarazzo per il caso Sesto San Giovanni. Il presidente della fondazione custode dei luoghi della memoria di Milano: "Parole inaccettabili". E alla fine le scuse: "Oggi non mi rappresentano più"

Advertising

GiampaoloScopa : Polemiche a Sesto San Giovanni. Spuntano vecchi veleni e rabbia sullo Stato ebraico. L'uomo del 'campo largo' imbar… - Ale_De_Chirico : Il candidato della sinistra e gli insulti contro Israele - ilgiornale : Polemiche a Sesto San Giovanni. Spuntano vecchi veleni e rabbia sullo Stato ebraico. L'uomo del 'campo largo' imbar… -

ilGiornale.it

Polemiche a Sesto San Giovanni. Spuntano vecchi veleni e rabbia sullo Stato ebraico. L'uomo del "campo largo" imbarazza Letta e Conte"Non mi aspettavo applausi ma nemmeno". Matteo Salvini trascorre la domenica in compagnia dei figli e continua a riflettere sull'...dell'Area ludica donata dall'Ambasciata dialla città ... Insulti a Israele del candidato. Sdegno al Memoriale Shoah Sinistra in imbarazzo per il caso Sesto San Giovanni. Il presidente della fondazione custode dei luoghi della memoria di Milano: "Parole inaccettabili". E alla fine le scuse: "Oggi non mi rappresentan ...Polemiche a Sesto San Giovanni. Spuntano vecchi veleni e rabbia sullo Stato ebraico. L'uomo del "campo largo" imbarazza Letta e Conte ...