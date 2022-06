Grande festa alle premiazioni del Memory Fornaca (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono voluti tre anni dalla precedente, ma finalmente anche la cerimonia delle premiazioni del Memory Fornaca è tornata a svolgersi e, soprattutto, in presenza. Quelle dell’edizione 2019 non si tennero a causa delle restrizioni dovute alla pandemia che, addirittura comportò l’annullamento di quella del 2020, ripartendo però lo scorso anno con un’edizione combattuta ed Source Leggi su rallyeslalom (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono voluti tre anni dalla precedente, ma finalmente anche la cerimonia delledelè tornata a svolgersi e, soprattutto, in presenza. Quelle dell’edizione 2019 non si tennero a causa delle restrizioni dovute alla pandemia che, addirittura comportò l’annullamento di quella del 2020, ripartendo però lo scorso anno con un’edizione combattuta ed Source

Advertising

FiorellaMannoia : #dallarenalucio Una festa, una grande festa in ricordo di Lucio ?? Questa sera, su Rai1 alle 21.25 @RaiUno… - RaiUno : Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Luci… - ligabue : Domani la grande festa! -1 #30anniinungiorno #4giugno #RCFArena - radiodeejay : Aperte le iscrizioni per le attività su prenotazione di Party Like a Deejay, la grande festa di Radio DEEJAY in pro… - sukhoy27 : @LIANAMAZZANTI @IsolaDeiFamosi E per quanto riguarda il figlio più grande non ama farsi pubblicità o che si parli d… -