Gf Vip 6 | Jessica Selassié | «Barù fidanzato»

(Di lunedì 6 giugno 2022), protagonisti del Grande Fratello Vip 6, continuano a catalizzare l'attenzione del gossip, a mesi di distanza dalla fine del reality di Canale 5. Nelle scorse ore la principessa ha fatto delle precisazioni riguardanti il loro rapporto e confermato che il nobile toscano si è, ma con un'altra ragazza. Le parole diSu Twitter la discendente del negus etiope ha affermato: «Io ho sempre detto che io esiamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io eabbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia». La sorella di Lulùha poi proseguito dicendo: «I Jerù hanno ...

Advertising

Malvy34087444 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié mette un punto definitivo alla possibile storia con Barù e rivela: “Gli auguro di viversi alla luc… - cigicigici : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Jessica Selassié mette un punto definitivo alla possibile storia con Barù e rivela: “Gli auguro di viversi alla luc… - IsaeChia : #GfVip 6, Jessica Selassié mette un punto definitivo alla possibile storia con Barù e rivela: “Gli auguro di vivers… - soloxilgf : RT @GScuccimarri: Sarà il futuro a rispondere,per il momento l'evidenza dei fatti racconta di un abile stratega toscano molto capace nel gi… - GScuccimarri : Sarà il futuro a rispondere,per il momento l'evidenza dei fatti racconta di un abile stratega toscano molto capace… -

La principessa vincitrice del Grande Fratelloha poi continuato: Fino alla conferma definitiva dell'amore fra Barù ed un'altra donna.Selassié e Barù, anche lui aveva parlato di ...Curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli Siete nel posto giusto!Selassié, cambio look per la vincitrice del GF: ecco cosa ha fatto ai capelli Tra i vincitori del GF più amati di ...Jessica Selassié è tornata a parlare sui social del suo rapporto con Barù, mettendo definitivamente un punto sulla loro (non) coppia.Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene sui social e chiarisce il loro rapporto attuale: il lungo messaggio della princess.