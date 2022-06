FOTO – Icardi è una furia sui social: “Carriera al Psg in bilico? Sono tutte ca**te!” (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante argentino del Psg Mauro Icardi torna a far parlare di sé. E come accaduto nelle ultime stagioni lo fa per episodi che avvengono fuori dal campo. Dopo le vicissitudini legate al suo rapporto con Wanda Nara e al suo presunto flirt con un’altra donna, ora sbotta sui social dopo il commento di un giornalista della Gazzetta. PSG Icardi Pochi minuti fa, sul suo profilo social, ha voluto rispondere alle critiche di un giornalista della Gazzetta che ipotizzava la Carriera di Icardi in bilico. Questa la risposta dell’attaccante del Psg tramite una Instagram Stories di pochi minuti fa:“Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti – spiega Icardi – Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante argentino del Psg Maurotorna a far parlare di sé. E come accaduto nelle ultime stagioni lo fa per episodi che avvengono fuori dal campo. Dopo le vicissitudini legate al suo rapporto con Wanda Nara e al suo presunto flirt con un’altra donna, ora sbotta suidopo il commento di un giornalista della Gazzetta. PSGPochi minuti fa, sul suo profilo, ha voluto rispondere alle critiche di un giornalista della Gazzetta che ipotizzava ladiin. Questa la risposta dell’attaccante del Psg tramite una Instagram Stories di pochi minuti fa:“Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti – spiega– Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così income ...

Advertising

RagnacciG : Che fine ha fatto Icardi. Foto di lui che da da mangiare ad una giraffa che entra da na finestra co uanda con la go… - El_fabrikas : @SplinterDrogon *se pone una foto de Icardi* - 31117410ead7450 : @MediasetTgcom24 Si, si vede nella foto il gorilla accanto a Icardi?? - VanityFairIt : Doppia cerimonia per il calciatore e l’influencer: civile a Milano, poi rito religioso in Vaticano. Tanti i calciat… - chiapperfield : @mkhitarianismo @H0PESTR0M Sorry ma non cambia il succo del mio dicorso, ho visto servizi giornalistici per foto di… -