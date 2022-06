Fiorentina | i segreti di Italiano | la vita oltre il calcio | Commisso e… Malesani | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Condotto da Diletta Leotta, “Day Off” racconta una giornata fuori dal campo di un protagonista della Serie A TIM. Il format consente allo spettatore di conoscere giocatori e allenatori sotto una luce più personale. Tra confidenze e racconti, hobby e passioni, il protagonista ha il divieto assoluto di parlare di: quando trasgredisce, gli toccano le simpatiche ma spinose penitenze del barattolo di “Day Off”. In questa nuova puntata di “Day Off” disponibile in esclusiva su DAZN da oggi lunedì 6 giugno, Diletta Leotta incontra Vincenzoe lo guida alla scoperta di una vera e propria “Firenze Experience”. L’allenatore dellaed ex giocatore dell’Hellas Verona, infatti, non è uno che non si fa distrarre facilmente dal suo lavoro e dalla sua passione sfrenata per il, e durante il suo primo ...