Classifica WTA: Giorgi (n.26) precede una Trevisan da "best" (n.27) (Di lunedì 6 giugno 2022) Tante belle notizie positive in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane dopo la conclusione del Roland Garros: grazie ai primi ottavi in terra parigina Camila si conferma la prima italiana, guadagna tre posizioni ed eguaglia il "best ranking" (n.26): subito dietro c'è Martina, che grazie alla semifinale al Roland Garros fa un balzo di altri 32 posti e va ad occupare la poltrona n.27, primato personale. Perde sette posizioni Paolini (n.62) mentre fa un altro passo avanti Bronzetti (n.72) che sigla un nuovo "best". Da segnalare le 40 posizioni guadagnate da Cocciaretto che risale al n.117 Leggi su federtennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Tante belle notizie positive in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane dopo la conclusione del Roland Garros: grazie ai primi ottavi in terra parigina Camila si conferma la prima italiana, guadagna tre posizioni ed eguaglia il "best ranking" (n.26): subito dietro c'è Martina, che grazie alla semifinale al Roland Garros fa un balzo di altri 32 posti e va ad occupare la poltrona n.27, primato personale. Perde sette posizioni Paolini (n.62) mentre fa un altro passo avanti Bronzetti (n.72) che sigla un nuovo "best". Da segnalare le 40 posizioni guadagnate da Cocciaretto che risale al n.117

Advertising

Luxgraph : Classifica Wta, dominio Swiatek. Trevisan scala 33 posizioni: è la prima italiana - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Iga #Swiatek ha vinto il #RolandGarros2022. La tennista polacca, n.1 della classifica WTA, in finale ha battuto la diciotten… - WeAreTennisITA : I numeri dicono che poche tenniste hanno saputo dominare come sta facendo quest’anno Iga Swiatek. Nella prossima cl… - ArmandaGelsomin : RT @rtl1025: ?? Iga #Swiatek ha vinto il #RolandGarros2022. La tennista polacca, n.1 della classifica WTA, in finale ha battuto la diciotten… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Iga #Swiatek ha vinto il #RolandGarros2022. La tennista polacca, n.1 della classifica WTA, in finale ha battuto la diciotten… -