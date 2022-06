(Di lunedì 6 giugno 2022) Yasensi è dimesso da allenatore della nazionale bulgarala sconfitta di ieri per 5 - 2 contro lanella Nations League. "Non ho il diritto morale di restare. Ci separeremo. Mi ...

Agenzia ANSA

era alla guida della Bulgaria dal gennaio 2021. Georgy Ivanov lo sostituirà temporaneamente ... " Mi dispiace per Yasen, ma ilè così. Sarò l'allenatore della Bulgaria per queste due ...I bulgari erano avanti già di tre reti alla fine del primo tempo grazie a Nedelev, Iliev su... alla doppietta di Martine al gol di Stanislav Angelov con una rete della Georgia con ... Calcio: Petrov si dimette da ct Bulgaria dopo ko con Georgia - Calcio (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Yasen Petrov si è dimesso da allenatore della nazionale bulgara dopo la sconfitta di ieri per 5-2 contro la Georgia ...Petrov era alla guida della Bulgaria dal gennaio 2021 ... Mi dispiace per Yasen, ma il calcio è così. Sarò l'allenatore della Bulgaria per queste due partite", ha detto Ivanov ai media locali. Dopo ...