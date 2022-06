Asd Multicar Amarù Vittoria vince a Messina

Advertising

Bike: arriva la sesta vittoria per l'Asd Multicar Amarù nella categoria Allievi

RagusaOggi

Altra vittoria in provincia di Messina per l'Amarù Reiwa Engine nella categoria Allievi. Ed è la sesta in questa stagione. Stavolta, però, ad arrivare con le mani alzate è stato Emanuele Cataudella che, ben supportato dai compagni ...Grande affermazione per l'Amarù Reiwa Engine al V memorial Silvio Signorelli ... Bike: arriva la sesta vittoria per l’Asd Multicar Amarù nella categoria Allievi Altra vittoria in provincia di Messina per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine nella categoria Allievi. Ed è la sesta in questa stagione. Stavolta, però, ad arrivare con le mani alzate è stato Emanuele ...Grande affermazione per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine al V memorial Silvio Signorelli – Giornata azzurra, disputatosi ieri a Palermo, in occasione della Festa della Repubblica. Quinta vittoria sta ...