Amber Heard coccola la figlia Oonagh mentre il suo futuro economico e al cinema è appeso a un filo (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei momenti più difficili della sua seconda deposizione è stato quando ha raccontato delle figlia. Delle minacce quotidiane che riceve anche lei via web. Che descrivono con dettagli raccapriccianti cosa farebbero a Oonagh Paige questi sedicenti esseri umani. Amber Heard non sta passando un momento facile. Al di là della sentenza, emessa da una ... Amica. Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei momenti più difficili della sua seconda deposizione è stato quando ha raccontato delle. Delle minacce quotidiane che riceve anche lei via web. Che descrivono con dettagli raccapriccianti cosa farebbero aPaige questi sedicenti esseri umani.non sta passando un momento facile. Al di là della sentenza, emessa da una ... Amica.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - an_279 : RT @SupportRossi46: Del fatto che adesso purtroppo le donne verranno credute più difficilmente dovete incolpare Amber Heard non Johnny Depp… - aforisti : RT @biografieonline: Johnny Depp contro Amber Heard: processo, verdetto e patrimonio -