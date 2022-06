Ai Cinque Stelle mancano 2 milioni di euro, 90 parlamentari non versano più (Di lunedì 6 giugno 2022) Circa 2 milioni di euro. È tempo di bilanci per i grillini. Ed è questa la cifra, secondo il tesoriere dei Cinque Stelle Claudio Cominardi, che manca al Movimento in seguito allo stop nelle restituzioni di parte dello stipendio di deputati e senatori – come riporta Repubblica. Ogni mese è previsto che i parlamentari Cinque Stelle versino 1.000 euro al partito, una pratica comune a tutte le formazioni politiche per autofinanziarsi. Altri 1.500 euro invece vanno indirizzati al cosiddetto fondo restituzioni, un conto corrente gestito dai capigruppo. Di volta in volta gli iscritti sono chiamati a decidere dove destinarli. L’ultima volta, ad esempio, 75mila euro furono destinati all’associazione papa Giovanni XXIII, per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Circa 2di. È tempo di bilanci per i grillini. Ed è questa la cifra, secondo il tesoriere deiClaudio Cominardi, che manca al Movimento in seguito allo stop nelle restituzioni di parte dello stipendio di deputati e senatori – come riporta Repubblica. Ogni mese è previsto che iversino 1.000al partito, una pratica comune a tutte le formazioni politiche per autofinanziarsi. Altri 1.500invece vanno indirizzati al cosiddetto fondo restituzioni, un conto corrente gestito dai capigruppo. Di volta in volta gli iscritti sono chiamati a decidere dove destinarli. L’ultima volta, ad esempio, 75milafurono destinati all’associazione papa Giovanni XXIII, per ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Ai Cinque Stelle mancano 2 milioni di euro, 90 parlamentari non versano più - brumas00 : RT @Linkiesta: Ai Cinque Stelle mancano 2 milioni di euro, 90 parlamentari non versano più - crispaltri : RT @Linkiesta: Ai Cinque Stelle mancano 2 milioni di euro, 90 parlamentari non versano più - Linkiesta : Ai Cinque Stelle mancano 2 milioni di euro, 90 parlamentari non versano più - SHIN_Fafnhir : RT @utini19: Confindustria e Visco si schierano contro i sindacati dei lavoratori REI DI AVER CHIESTO UN AUMENTO DEI SALARI MINIMI come ela… -