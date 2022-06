Addio ' Bubi' | sette Olimpiadi e la nascita del mito Italnuoto - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 6 giugno 2022) Costantino "" Dennerlein con Novella Calligaris (foto Facebook) Roma "Per il nuoto ha rappresentato la svolta, con lui l'Italia ha cominciato a vincere. Per me se ne va un pezzo di vita". Nel ...

Molti allenatori di oggi sono stati suoi allievi, primo tra tutti Alberto Castagnetti che è cresciuto con. Un filosofo del nuoto: era nato il 28 dicembre, io il 27, non abbiamo mai smesso di ...... il covid e sopraggiunte malattie ne hanno accompagnato gli ultimi tempi fino all'avvenuto a ... Ciao'. Madre romena e padre tedesco, nato a Portici, in provincia di Napoli,si dedicò al ...Costantino Dennerlein aveva 89 anni. Novella Calligaris: "E’ stata la svolta, con lui abbiamo iniziato a vincere" ...Addio a Costantino "Bubi" Dennerlein, padre del nuoto italiano. Il grande sportivo, campione di nuoto e per 24 anni commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto, è scomparso ieri mattina, all ...