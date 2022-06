Abbiamo le prove della malagiustizia in Italia, manca solo il processo ai responsabili (Di lunedì 6 giugno 2022) Com’è che diceva quello? «Io so. Ma non ho le prove». Noi invece – oggi, ma non da oggi – le prove del crimine giudiziario le Abbiamo. Non occorre provare che le carceri sono ricolme di innocenti. Non occorre provare che funzionari dello Stato, abusando del proprio potere, violentano le libertà private, distruggono l’immagine, i patrimoni, la vita altrui senza risponderne in nessun modo. Non occorre provare che l’esistenza di centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone è affidata al capriccio, all’arbitrio, alla noncuranza persecutoria di pubblici impiegati che fanno malgoverno della propria funzione riducendosi a sgherri di Stato, a teppisti di Stato, ad aguzzini di Stato. Non occorre provare che una parte, ovviamente non tutta ma una significativa parte, della cerchia giudiziaria è gravemente ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Com’è che diceva quello? «Io so. Ma non ho le». Noi invece – oggi, ma non da oggi – ledel crimine giudiziario le. Non occorre provare che le carceri sono ricolme di innocenti. Non occorre provare che funzionari dello Stato, abusando del proprio potere, violentano le libertà private, distruggono l’immagine, i patrimoni, la vita altrui senza risponderne in nessun modo. Non occorre provare che l’esistenza di centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone è affidata al capriccio, all’arbitrio, alla noncuranza persecutoria di pubblici impiegati che fanno malgovernopropria funzione riducendosi a sgherri di Stato, a teppisti di Stato, ad aguzzini di Stato. Non occorre provare che una parte, ovviamente non tutta ma una significativa parte,cerchia giudiziaria è gravemente ...

