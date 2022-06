"A Palazzo Chigi solo con la sinistra". Ma da 11 anni va con tutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Enrico Letta la mette sul sacrificio estremo. «Non saremo più la protezione civile». Ovvero: non governeremo più in una logica che non sia quella di coalizione di centrosinistra. Fisiologico pronunciare queste parole quando già rombano i motori di una campagna elettorale per il rinnovo del prossimo Parlamento. Ma in politica vige la legge dell'archivio. E sarà pure stato un grande, enorme, gravoso sacrificio, fatto sta però che dalla caduta del quarto governo Berlusconi (l'ultimo sostenuto da un'alleanza corrispondente a quella sottoposta al giudizio degli elettori), i Dem hanno governato quasi sempre. In un undici anni, se si esclude la parentesi di un anno del Conte 1, sono stati in cabina di regia per ben dieci. Anche all'inizio, va detto. Vero che il governo Monti, sostenuto, assieme ai dem, anche dall'allora Pdl e dal Terzo Polo, aveva una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Enrico Letta la mette sul sacrificio estremo. «Non saremo più la protezione civile». Ovvero: non governeremo più in una logica che non sia quella di coalizione di centro. Fisiologico pronunciare queste parole quando già rombano i motori di una campagna elettorale per il rinnovo del prossimo Parlamento. Ma in politica vige la legge dell'archivio. E sarà pure stato un grande, enorme, gravoso sacrificio, fatto sta però che dalla caduta del quarto governo Berlusconi (l'ultimo sostenuto da un'alleanza corrispondente a quella sottoposta al giudizio degli elettori), i Dem hanno governato quasi sempre. In un undici, se si esclude la parentesi di un anno del Conte 1, sono stati in cabina di regia per ben dieci. Anche all'inizio, va detto. Vero che il governo Monti, sostenuto, assieme ai dem, anche dall'allora Pdl e dal Terzo Polo, aveva una ...

