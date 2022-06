Roma, occhi su Cuadrado in fuga dalla Juve (Di domenica 5 giugno 2022) Un altro classe 1988. Dopo l'arrivo di Matic la Roma punta a un altro giocatore di esperienza e carisma. Si tratta di Juan Cuadrado. Il... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Un altro classe 1988. Dopo l'arrivo di Matic lapunta a un altro giocatore di esperienza e carisma. Si tratta di Juan. Il...

Advertising

sportli26181512 : Roma, occhi su Cuadrado in fuga dalla Juve: Un altro classe 1988. Dopo l'arrivo di Matic la Roma punta a un altro g… - DeriylD : @VincenzoPecchi1 @lorellik26 Ti ripeto per me passi molto poco tempo su Twitter (e non è un difetto). Quanto leggi… - Manzo_Marconi : RT @MaldinismoVero: Quando vedo la Roma che prende #Matic a 33 anni, l'Inter che passa da Vidal a #Mkhitaryan, la Juve che pensa a Pogba, i… - PredovanF : @Gianni78605577 @AndreaMarcucci Mi dispiace che chiudi gli occhi davanti alla VERITÀ che la vediamo tutti gli giorn… - settecoppeotto : RT @MaldinismoVero: Quando vedo la Roma che prende #Matic a 33 anni, l'Inter che passa da Vidal a #Mkhitaryan, la Juve che pensa a Pogba, i… -