Roma | colpo a centrocampo | dallo United in arrivo Nemanja Matic

Advertising

GoalItalia : Colpo Matic per la Roma: arriverà a costo zero ???? - EmanueleMoret17 : ????#Paredes-#ASRoma pista molto complicata. La Roma continua a monitorare #RubenNeves, #DouglasLuiz e #Bissouma, ma… - deepsillo : RT @ANPIRomaPosti: Il #5giugno 1944, #UgoForno ,insieme ad altri 5 compagni attaccò dei guastatori tedeschi che stavano minando un ponte de… - infoitsalute : SKY - Roma, colpo a centrocampo: preso Nemanja Matic a parametro zero - MomentiCalcio : #Roma, arriva il primo colpo di mercato: preso #Matic dal Manchester United -

... bravo Donnarumma a uscire e ad anticipare il ragazzo scuola. 47' Pericoloso il Padova! Un ...è goal! Si resta sullo 0 - 1 30 ' Occasione clamorosa per il Padova! Uscita a vuoto di Massolo e...Matic alla, è questo il primodi mercato della squadra giallorossa per questa sessione estiva di calciomercato. La redazione di Sky Sport riporta le ultime sula parametro zero: "Primo...Primo colpo della Roma, che ha trovato l’accordo con Nemanja Matic. Il centrocampista serbo classe 1988 era in scadenza con il Manchester United e ha deciso di accettare la proposta dei giallorossi. A ...Accordo annuale con opzione (legata al numero di presenze) per un ulteriore anno per il serbo. La redazione di Sky Sport riporta le ultime sul colpo a parametro zero:. 'Primo colpo dell'estate di calc ...