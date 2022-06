Ounas-Monza, nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta (Di domenica 5 giugno 2022) Adam Ounas, attaccante di proprietà del Napoli, ha suscitato l’interesse del Monza. Adam Ounas potrebbe vestire la maglia del Monza nella prossima stagione di campionato. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 giugno 2022) Adam, attaccante di proprietà del Napoli, ha suscitato l’interesse del. Adamvestire la maglia delnella prossima stagione di campionato. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SportdelSud : Adriano #Galliani sembra aver individuato in Adam #Ounas uno dei possibili profili ideali per rinforzare il #Monza… - cn1926it : #Ounas, possibile tentativo del #Monza nei prossimi giorni: la situazione - napolipiucom : Berlusconi guarda in casa Napoli: Galliani punta un giocatore azzurro #berlusconi #calciomercatonapoli #Galliani… - infoitsport : Monza forte su Ounas del Napoli: Stroppa l'ha già allenato e vuole puntarci con continuità - ProfidiAndrea : ???? #Ounas al #Fantacalcio? Pronto l'addio al #Napoli, si muove un club di #SerieATIM CorSport: 'Si è mosso con int… -