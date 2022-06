Officine Universelle Buly arriva a Milano

Leggi su panorama

(Di domenica 5 giugno 2022) Lascia che la chiave del passato apra le porte al futuro. Parafrasando le parole di Victor Hugo, prende forma la lunga storia di, marchio di cosmesi nato a Parigi nel 1803. Il suo fondatore, Jean-Vincent Bully, può essere definito uno degli inventori della profumeria moderna. A lui si devono decine di formule innovative, dalle polveri di riso alle paste per fondotinta, da latti e lozioni astringenti a eau de toilette ed estratti. Il suo Vinaigre aromatique et antiméphitique (Aceto aromatico e antimefitico, ndr) rappresenta, per l’Europa del XIX secolo un rimedio ricercato contro ogni disturbo e la chiave per una bellezza impeccabile, sostituendo l’acqua di colonia. Grazie al visionario duo formato da Victoire de Taillac e Ramdane Touhami,torna a Parigi nel 2014. Un vero e proprio baluardo contro la scomparsa della bellezza nel mondo, scrigno ...