Napoli, De Laurentiis vuole Bernardeschi: azzurri davanti a tutti

Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis vuole Bernardeschi. Gli azzurri sarebbe in vantaggio sulla concorrenza Il Napoli vuole Federico Bernardeschi e sarebbe davanti a tutti per arrivare all'esterno che si libererà a zero dalla Juventus a fine giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha avuto contatti diretti con l'entourage del calciatore proponendo cifre e obiettivi che soddisfano l'ormai ex bianconero. Il Napoli avrebbe infatti proposto un quadriennale con opzione per il quinto anno a uno stipendio che convince Bernardeschi. Gli azzurri, inoltre, giocheranno anche la Champions League.

