Multe nel mirino Antitrust: «Troppi abusi dai Comuni». La beffa per gli automobilisti (Di domenica 5 giugno 2022) Sono la ?bestia nera? degli automobilisti distratti e anche un po? furbetti: le Multe per violazione del codice della strada. Giusto pagarle, ovviamente. Ma la loro quantificazione... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 giugno 2022) Sono la ?bestia nera? deglidistratti e anche un po? furbetti: leper violazione del codice della strada. Giusto pagarle, ovviamente. Ma la loro quantificazione...

Advertising

Gazzetta_it : Nel mondo di Nemanja Matic tra famiglia, le multe a se stesso e il motto: 'Ogni giorno in palestra' - nyepez : RT @Gazzetta_it: Nel mondo di Nemanja Matic tra famiglia, le multe a se stesso e il motto: 'Ogni giorno in palestra' - filippoASR1927 : RT @Gazzetta_it: Nel mondo di Nemanja Matic tra famiglia, le multe a se stesso e il motto: 'Ogni giorno in palestra' - mayoraltitolare : RT @Gazzetta_it: Nel mondo di Nemanja Matic tra famiglia, le multe a se stesso e il motto: 'Ogni giorno in palestra' - Datafriedkin : RT @Gazzetta_it: Nel mondo di Nemanja Matic tra famiglia, le multe a se stesso e il motto: 'Ogni giorno in palestra' -