Advertising

gilnar76 : Raduno #Milan, ferie ridotte per i giocatori impegnati in nazionale #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - LuigiCasacandi1 : @teo_acm Fiduciosi sicuramente. Poi di qualcosa fino a fine agosto si dovrà pur parlare Teo! Altrimenti chiudiamo i… - FMCROfficial : Maldini e Massara non incontreranno nessuno, sono andati in ferie e torneranno tra un mese perché il mercato del Mi… - _paolone_3 : @AnfetaMilan La tua più grande preoccupazione è farci sfumazzare altroché Milan messico e ferie - _LordJack : @milan_risorto Viste le motivazioni che mi hai fornito in privato l'altro giorno accetto la giustificazione, ferie… -

Pianeta Milan

Non ci sono i tempi tecnici per imbastire il percorso in questo mese e dialogare con la città quando va innon è una strada praticabile.... le voci su Fiorentina, Roma, Inter,e Napoli, non aiutano. Adesso la risposta è attesa per il 14 giugno, ovvero quando terminerà il ritiro con la Nazionale e cominceranno ledel Gallo. A ... Milan, ferie più corte per i Nazionali Il programma dal raduno in poi Il Milan continua a programmare il suo raduno. La stagione 2022/23 comincerà a Milanello il 4 luglio, con i giocatori non impegnati in nazionale che nei giorni precedenti saranno convocati per dei ...Lunedì le squadre incontrano il coordinatore del dibattito pubblico, ma non si parla di consultazioni pubbliche prima di settembre, mentre prende corpo ...