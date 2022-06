Inter, Caicedo ai saluti: il Qatar nel futuro dell’attaccante (Di domenica 5 giugno 2022) Il centravanti non sarà riscattato dall’Inter. Felipe Caicedo pronto a ripartire dal Qatar dopo la parentesi nerazzurra Caicedo non sarà riscattato dall’Inter, come previsto visto lo scarso minutaggio accumulato. Il centravanti ex Lazio, che ha raccolto solo qualche manciata di minuti in nerazzurro, potrebbe ripartire dal Qatar. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Il centravanti non sarà riscattato dall’. Felipepronto a ripartire daldopo la parentesi nerazzurranon sarà riscattato dall’, come previsto visto lo scarso minutaggio accumulato. Il centravanti ex Lazio, che ha raccolto solo qualche manciata di minuti in nerazzurro, potrebbe ripartire dal. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - grafuio : RT @InterHubOff: ????? L’Inter non riscatterà Felipe Caicedo, che tornerà al Genoa. Possibile futuro in Qatar. [@DiMarzio] - CalcioNews24 : Caicedo pronto a lasciare l'#Inter a breve ?? - sportli26181512 : Inter, Caicedo non verrà riscattato e tornerà al Genoa: l'attaccante ha mercato in Qatar: Terminerà dopo solamente… - McflyReal : #Inter se mi dicessero: 'Via Bastoni,Ranocchia,Kolarov,Vidal, Vecino,Correa,Sanchez,Caicedo, Pinamonti,Sensi,scarti… -