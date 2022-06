(Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “In occasione dei 208 anni di fondazione dell'Arma desidero esprimere a nome del gruppo di Forza Italia al Senato il più sentito grazie a tutti iper l'insostituibile contributo offerto con generosità e abnegazione alla vita nazionale, alla difesa dellae dellae alla tutela della legalità. L'Arma è da sempre un'istituzione militare che opera con lo spirito di una forza sociale, come dimostra la sua lunga e gloriosa storia di fedeltà alle istituzioni”. Così la presidente dei senatori di Fi, Anna Maria

Advertising

Il Tempo

...il contenuto delle motivazioni della sentenza sulla mancata perquisizione del covo di via... Ovviamente alla notizia dell'arresto di Riina tutti si dileguarono e quando isi recarono ...L'uomo era stato arrestato daidella compagnia di Cantù e portato in cella al Bassone. ... La difesa Al termine dell'interrogatorio, il legale difensore CinziaAsti aveva chiesto la ... Carabinieri: Bernini, 'presidio di libertà e sicurezza' Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “In occasione dei 208 anni di fondazione dell'Arma desidero esprimere a nome del gruppo di Forza Italia al Senato il più sentito grazie a tutti i carabinieri per ...