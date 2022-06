Calciomercato Lazio, quanti nomi per la difesa: tutto dipende da Acerbi (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Lazio: Romagnoli, ma non solo. Sono tanti i nomi per la difesa dei biancoceleste, tutto dipende da Acerbi Le mosse in sede di Calciomercato della Lazio per rinforzare la difesa sembrano essere bloccate. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nome caldo sarebbe sempre quello di Romagnoli, ma dai biancocelesti non sarebbe arrivato alcun rilancio. tutto fermo all’offerta di 2,5 milioni più bonus, con il calciatore che chiederebbe tre di parte fissa. Il motivo? Prima di fare l’affondo decisivo i capitolini vorrebbero prima cedere Francesco Acerbi. L’addio del centrale azzurro però, visto anche l’ingaggio, potrebbe non avvenire in tempi brevi. Gli altri ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022): Romagnoli, ma non solo. Sono tanti iper ladei biancoceleste,daLe mosse in sede didellaper rinforzare lasembrano essere bloccate. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nome caldo sarebbe sempre quello di Romagnoli, ma dai biancocelesti non sarebbe arrivato alcun rilancio.fermo all’offerta di 2,5 milioni più bonus, con il calciatore che chiederebbe tre di parte fissa. Il motivo? Prima di fare l’affondo decisivo i capitolini vorrebbero prima cedere Francesco. L’addio del centrale azzurro però, visto anche l’ingaggio, potrebbe non avvenire in tempi brevi. Gli altri ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - sportli26181512 : Lazio, offerto Torreira: L'Arsenal, che vuole velocizzare il mercato in uscita, ha offerto alla Lazio Lucas Torreir… - LALAZIOMIA : Lazio, offerto Torreira - infoitsport : Calciomercato Milan: affare in stand by tra Lazio e Romagnoli - calsciomercato : La Lazio è in cerca di un portiere. Il primo nome è quello di Marco Carnesecchi dell'Atalanta in prestito alla Crem… -