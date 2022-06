Atp ‘s-Hertogenbosch 2022 | programma e orari di lunedì 6 giugno con Seppi

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp e Wta di ‘s-, torneo sull’erba olandese, in riferimento alla giornata di. Grande attesa per l’incontro con l’azzurro Andreasprotagonista, che sarà il primo match sul Campo 6 a partire dalle ore 10.00; l’altoatesino sfiderà il padrone di casa Gijs Brouwer, particolarmente insidioso sul veloce, scontro certamente non semplice da cestire. Attenzione inoltre alla prestazione, in ambito femminile, di Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno opposta all’ucraina Kateryna Baindl. Di seguito tutti i match di giornata a ‘s-. CENTRE COURT dalle ore 11.00 – Kalinskaya vs (WC) Lamens a seguire – (1) Sabalenka vs (DA) Baindl non prima delle ore 14.30 – ...