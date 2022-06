Atletica, Diamond League 2022: Vallortigara sesta nel salto in alto a Rabat (Di domenica 5 giugno 2022) Elena Vallortigara (Carabinieri) non va oltre il sesto posto nel salto in alto nella quarta tappa della Wanda Diamond League a Rabat in Marocco. La saltatrice veneta si è fermata a 1,90, confermando la misura della scorsa settimana, a due centimetri dallo stagionale del debutto di Arezzo (1,92). La vicentina ha saltato 1,80 alla prima prova, 1,85 alla seconda, 1,90 alla seconda e poi ha commesso tre errori a 1,93. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh chiude al primo posto con 1,96 dopo aver provato senza successo il 2.01. E si piazza davanti alla connazionale Iryna Gerashchenko (1,93). Stessa misura per la neozelandese Nicola McDermott (Olyslagers il cognome da sposata) e per la kazaka Nadezhda Dubovitskaya; 1,90 invece per la britannica Morgan Lake, quinta. ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Elena(Carabinieri) non va oltre il sesto posto nelinnella quarta tappa della Wandain Marocco. La saltatrice veneta si è fermata a 1,90, confermando la misura della scorsa settimana, a due centimetri dallo stagionale del debutto di Arezzo (1,92). La vicentina ha saltato 1,80 alla prima prova, 1,85 alla seconda, 1,90 alla seconda e poi ha commesso tre errori a 1,93. L’ucraina Yaroslava Mahuchikh chiude al primo posto con 1,96 dopo aver provato senza successo il 2.01. E si piazza davanti alla connazionale Iryna Gerashchenko (1,93). Stessa misura per la neozelandese Nicola McDermott (Olyslagers il cognome da sposata) e per la kazaka Nadezhda Dubovitskaya; 1,90 invece per la britannica Morgan Lake, quinta. ...

