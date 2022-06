Al liceo non si va in… costume, scendono in campo i presidi: «No all’abbigliamento balneare» (Di domenica 5 giugno 2022) «La dirigente del liceo Fogazzaro di Vicenza ha detto agli studenti che serve un abbigliamento adeguato al luogo che si frequenta. Ha ragione, ritengo che al mare si vada vestiti in un modo, in discoteca in un altro. Ma a scuola bisogna indossare un abbigliamento rispettoso dell’istituzione pubblica e degli stessi ragazzi. È sbagliato – sarà anche un fatto di cultura probabilmente non adeguata – confondere questi luoghi». Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), parla all’Adnkronos. La protesta al liceo e le assurde accuse alla dirigente Ritiene “corretta” la posizione della preside del liceo Fogazzaro di Vicenza contro la quale, davanti alla sede dell’istituto, hanno manifestato gli studenti. Che hanno riteuto offensive le sue dichiarazioni nei confronti di alcune alunne criticate ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) «La dirigente delFogazzaro di Vicenza ha detto agli studenti che serve un abbigliamento adeguato al luogo che si frequenta. Ha ragione, ritengo che al mare si vada vestiti in un modo, in discoteca in un altro. Ma a scuola bisogna indossare un abbigliamento rispettoso dell’istituzione pubblica e degli stessi ragazzi. È sbagliato – sarà anche un fatto di cultura probabilmente non adeguata – confondere questi luoghi». Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale(Anp), parla all’Adnkronos. La protesta ale le assurde accuse alla dirigente Ritiene “corretta” la posizione della preside delFogazzaro di Vicenza contro la quale, davanti alla sede dell’istituto, hanno manifestato gli studenti. Che hanno riteuto offensive le sue dichiarazioni nei confronti di alcune alunne criticate ...

