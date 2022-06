A des'art Carrara un omaggio a Igor Mitoraj - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 5 giugno 2022) Il ballerino del marmo Alex Bordigoni e la ballerina Elena Giarratana Carrara 5 giugno 2022. Danza, arte, musica e multimediale sono gli ingredienti della performance dedicata all'artista polacco Igor ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) Il ballerino del marmo Alex Bordigoni e la ballerina Elena Giarratana5 giugno 2022. Danza, arte, musica e multimediale sono gli ingredienti della performance dedicata all'artista polacco...

Advertising

mcapitu2 : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte @PasqualeTotaro @alecoscino R. Dufy ???? 'View of the Sainte Address - terrace Nancy ' 1925 Museè des Bea… - AE_love_art : RT @Point_Photos: #Palazzo_della_Riserva o delle #Poste in Parma #Riserva_palace or central #post_office #Parma #Italy #Postamt in Parma #I… - AE_love_art : RT @Point_Photos: Poste Italiane #Palazzo_della_Riserva o delle #Poste in Parma #Riserva_palace or central #post_office #Parma #Italy #Post… - AE_love_art : RT @Point_Photos: #Palazzo_della_Riserva o delle #Poste in Parma #Riserva_palace or central #post_office #Parma #Italy #Postamt in Parma #I… - MayaDeBon : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte @PasqualeTotaro @alecoscino R. Dufy ???? 'View of the Sainte Address - terrace Nancy ' 1925 Museè des Bea… -