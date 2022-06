Vite al Limite, che fine ha fatto Brianne? L’enorme perdita di peso, il tradimento del marito e infine la felicità (Di sabato 4 giugno 2022) Protagonista della settima stagione di Vite al Limite, Brianne Smith Riley è un esempio positivo di riuscita nel percorso verso il dimagrimento ed una vita migliore. Già durante la puntata a lei dedicata, Brianne ha mostrato di essere capace – seppur con sforzi abnormi – a perdere quasi metà del suo peso: partita con un peso di circa 330 chilogrammi, ha terminato l’episodio pesando 162 kg – un peso che ha portato il dottor Nowzaradan ad autorizzare l’intervento chirurgico per la rimozione della pelle in eccesso. Come per tanti protagonisti del programma in onda su Real Time, i problemi con il cibo di Brianne iniziano già da bambina, assieme a problemi psicologici che l’hanno portato a cercare felicità ed amore nel cibo: ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 4 giugno 2022) Protagonista della settima stagione dialSmith Riley è un esempio positivo di riuscita nel percorso verso il dimagrimento ed una vita migliore. Già durante la puntata a lei dedicata,ha mostrato di essere capace – seppur con sforzi abnormi – a perdere quasi metà del suo: partita con undi circa 330 chilogrammi, ha terminato l’episodio pesando 162 kg – unche ha portato il dottor Nowzaradan ad autorizzare l’intervento chirurgico per la rimozione della pelle in eccesso. Come per tanti protagonisti del programma in onda su Real Time, i problemi con il cibo diiniziano già da bambina, assieme a problemi psicologici che l’hanno portato a cercareed amore nel cibo: ...

