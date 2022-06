Una promessa vincente: l’Atalanta deve trattenere Koopmeiners (costi quel che costi) (Di sabato 4 giugno 2022) Qual è il modo migliore per riuscire a ristrutturare una squadra nella maniera migliore possibile? Semplice, acquistare giovani (e potenziali) calciatori e tenere gran parte dei pilastri della squadra. Se l’Atalanta volesse procedere così è priorità che un giocatore come Teun Koopmeiners rimanga tra le fila bergamasche. Nelle ultime settimane sono circolate voci che lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Le prime parole da nerazzurro di Koopmainers: “Atalanta club perfetto per me” Zapata forza 100 (in Serie A): a Manchester per essere Duvan-stante Flop biglietti Atalanta-Udinese: le motivazioni dei tifosi nerazzurri Atalanta-Torino probabili formazioni, Zapata-Muriel dal primo minuto con Pasalic ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 giugno 2022) Qual è il modo migliore per riuscire a ristrutturare una squadra nella maniera migliore possibile? Semplice, acquistare giovani (e potenziali) calciatori e tenere gran parte dei pilastri della squadra. Sevolesse procedere così è priorità che un giocatore come Teunrimanga tra le fila bergamasche. Nelle ultime settimane sono circolate voci che lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Real Madrid, Champions Le prime parole da nerazzurro di Koopmainers: “Atalanta club perfetto per me” Zapata forza 100 (in Serie A): a Manchester per essere Duvan-stante Flop biglietti Atalanta-Udinese: le motivazioni dei tifosi nerazzurri Atalanta-Torino probabili formazioni, Zapata-Muriel dal primo minuto con Pasalic ...

