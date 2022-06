Ucraina | Kiev | morti 31 050 soldati russi | distrutti 1 376 tank

(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 31.050 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.050 uomini, 1376 carri armati, 3366 mezzi corazzati, 680 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 95 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 210 aerei, 175 elicotteri, 2337 autoveicoli, 13 unità navali e 540 droni.

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione… - MediasetTgcom24 : Putin: grano dalla Bielorussia se tolgono sanzioni a Minsk #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - kokonews5 : Dopo 100 giorni Mentana chiude il suo Special. - llevaj : RT @bordoni_russia: Secondo la Cnn le diplomazie di Usa e stati europei si incontrano regolarmente per individuare un possibile 'punto di c… -

Una scadenza che aVolodymyr Zelensky ha ricordato pubblicando un video insieme ai suoi ... "Sono qui, e anche le forze armate sono qui, abbiamo difeso l'per 100 giorni. La vittoria sarà ...Per Cnn, Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna da alcune settimane sono al lavoro per raggiungere un cessate il fuoco in. A Severodonetsk truppe diche avrebbero riconquistato parte della cittàAl momento non è prevista una tappa successiva a Kiev dopo quella in Russia. Più della la metà dei paesi africani si è astenuta o non ha votato alle due risoluzioni dell’Onu del 2 e del 24 marzo ...Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 31.050 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato ...