Travaglio a La7 | “Per la pace ci siamo ridotti a sperare in Erdogan | un dittatore che massacra i curdi nella totale impunità internazionale”

"Nel dibattito sulla guerra, se ci mettiamo a fare il giochino delle figurine, non ne usciamo più. Pensate che ci siamo ridotti a sperare che Erdogan propizi la pace. Chi ce lo doveva dire che un dittatore che sta massacrando i curdi nella totale impunità internazionale, essendo un nostro alleato e quindi "buono e democratico" per definizione, adesso è il principale vettore di una trattativa che si è arenata due mesi fa?". Sono le parole pronunciate a "Otto e mezzo" (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, a proposito del leader della Lega Matteo Salvini, ricorda il suo incontro con l'ambasciatore russo il 3 marzo, come ha dichiarato lo stesso ...

