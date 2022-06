Spagna, malore per Shakira: la cantante ricoverata, Piquè al suo fianco (Di sabato 4 giugno 2022) La cantante Shakira è stata vittima di un malore, con conseguente ricovero ospedaliero per un probabile attacco d’ansia. A riportarlo sono i media spagnoli e più precisamente il magazine “Hola!”, secondo cui il tutto sarebbe accaduto prima dell’annuncio ufficiale della rottura tra Shakira e il calciatore del Barcellona Gerard Piquè. Proprio quest’ultimo sarebbe stato al fianco della compagna all’interno della clinica Teknon della città catalana. Insieme ai due anche la madre di Shakira, con alcune foto che ritraggono la cantante in lacrime e la madre che non riesce a tranquillizzarla. Un periodo davvero molto difficile per Shakira, alle prese con i tradimenti di Piquè e con problemi alle corde vocali. ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Laè stata vittima di un, con conseguente ricovero ospedaliero per un probabile attacco d’ansia. A riportarlo sono i media spagnoli e più precisamente il magazine “Hola!”, secondo cui il tutto sarebbe accaduto prima dell’annuncio ufficiale della rottura trae il calciatore del Barcellona Gerard. Proprio quest’ultimo sarebbe stato aldella compagna all’interno della clinica Teknon della città catalana. Insieme ai due anche la madre di, con alcune foto che ritraggono lain lacrime e la madre che non riesce a tranquillizzarla. Un periodo davvero molto difficile per, alle prese con i tradimenti die con problemi alle corde vocali. ...

