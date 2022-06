Scambio Zielinski-Luis Alberto | Bagni | “Non lo farei mai | vi dico il motivo”

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - NCN_it : Corriere dello Sport: - Gli azzurri smentiscono lo scambio Zielinski-Luis Alberto #Smentita #scambio #Zielinski… - SeEarn : Corriere dello Sport: - Gli azzurri smentiscono lo scambio Zielinski-Luis Alberto #Smentita #scambio #Zielinski… - 100x100Napoli : Salvatore #Bagni dice la sua sulle voci riguardo lo scambio Luis Alberto-Zielinski - tuttonapoli : Scambio Luis Alberto-Zielinski? Bagni: “Non lo farei mai, il polacco è nettamente superiore” -

Bagni ha commentato le voci sulloLuis Alberto -: ' Non farei mai lo- Luis Alberto, il primo è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un ...Secondo quanto scrive oggi Il Tempo l'idea di unoconstuzzica entrambe le società. Il nodo sarebbe l'ingaggio della mezzala dei partenopei. Troppi 4 milioni l'anno per le casse ...ForzAzzurri.net - Scambio Zielinski-Luis Alberto, Bagni non lo farebbe mai, perché Zielinski è nettamente superiore ...A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni. Bagni ha commentato le voci sullo scambio Luis Alberto-Zielinski: “Non farei mai lo ...