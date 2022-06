Peschiera del Garda, sei minorenni denunciano molestie sessuali sul treno dopo i disordini del 2 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) Emergono altri dettagli su quanto accaduto dopo la maxi-rissa del 2 giugno a Peschiera del Garda (Verona): agli accoltellamenti e agli atti vandalici, si aggiunge oggi la denuncia di molestie sessuali ai danni di sei amiche, tutte tra i 16 e i 17 anni. Le giovani, provenienti da Milano e Pavia, si trovavano a bordo del treno che doveva riportarle a casa dopo una giornata trascorsa a Gardaland quando avrebbero subito molestie pesanti e prolungate da parte di un gruppo di ragazzi. A denunciarlo sono le vittime stesse, come riporta il quotidiano Il Giorno: «Ridevano. Ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono’», hanno raccontato. Sarebbero state circondate: «il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute». ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Emergono altri dettagli su quanto accadutola maxi-rissa del 2del(Verona): agli accoltellamenti e agli atti vandalici, si aggiunge oggi la denuncia diai danni di sei amiche, tutte tra i 16 e i 17 anni. Le giovani, provenienti da Milano e Pavia, si trovavano a bordo delche doveva riportarle a casauna giornata trascorsa aland quando avrebbero subitopesanti e prolungate da parte di un gruppo di ragazzi. A denunciarlo sono le vittime stesse, come riporta il quotidiano Il Giorno: «Ridevano. Ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono’», hanno raccontato. Sarebbero state circondate: «il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute». ...

Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - fattoquotidiano : Peschiera del Garda, sei ragazze molestate sul treno: “Ridevano e ci dicevano ‘le donne bianche qui non salgono'” - eleninac72 : RT @realDonadelLuca: Ho montato una raccolta dei video che ho trovato su TikTok e Instagram che documentano i disordini e gli atti vandalic… - cutcliff00 : RT @realDonadelLuca: Ho montato una raccolta dei video che ho trovato su TikTok e Instagram che documentano i disordini e gli atti vandalic… - nicola_speri : Il 2 giugno a Peschiera del Garda sono accaduti fatti sgradevoli :circa 2500 ragazzi di diverse etnie come riporta… -