Nettuno | abusivi sulla spiaggia | scatta il sequestro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 giugno 2022) La stagione balneare ha preso il via. E hanno preso il via anche i primi controlli delle forze dell’ordine per verificare che tutto sia legale, nella norma. Così, però, non è stato a, sul litorale romano, dove questa mattina èto un. Cosa è stato sequestrato oggi aQuesta mattina alle 9 gli uomini della Polizia Locale diguidati dal Comandante Albino Rizzo, insieme alla Guardia di Finanza die alla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Anzio, hanno svolto un servizio per combattere l’smo, ora che la stagione balneare è agli inizi. E hanno posto sottoattrezzature e materiali da. Per un mare che sia contro l’illegalità. su Il Corriere della ...