Neonato ustionato e in fin di vita a 4 giorni dalla nascita | scarcerato il padre del piccolo Vincenzo

È stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'...E' stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'... Neonato ustionato dai genitori a Portici, scarcerato il padre - Cronaca Lascia il carcere il padre del bambino ustionato a Portici. Il 46enne C.B., padre di Vincenzo, torna in libertà. Il bambino fu trovato in fin di vita il 16 marzo 2021, quattro giorni dopo la nascita, ...PORTICI – E’ stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colp ...