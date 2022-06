Motovedetta libica apre il fuoco contro un peschereccio italiano Blitz della Marina militare

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Motovedetta libica spara verso pescherecci italiani #ANSA - AngeloCiocca : Motovedetta libica spara verso pescherecci italiani, interviene la Marina. Serve fare assoluta chiarezza. Soprattut… - Agenzia_Ansa : Una motovedetta libica avrebbe sparato colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso il peschereccio Salvatore Mercur… - sempregilda : RT @francofontana43: Salvataggi e spari da una motovedetta libica contro peschereccio italiano: nuove emergenze in mare. Salpata la nave M… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: ??Motovedetta libica spara verso pescherecci italiani. Interviene la Marina -

Per Tripoli il natante italiano avrebbe violato i confini libici Unaha sparato verso un peschereccio italiano. È successo l'altro giorno in acque internazionali a nord di Bengasi dove è prontamente intervenuta la Marina militare in aiuto di due ...E tanto per non farci mancare il brivido degli spari e delle fucilate dopo le nuove stragi negli Usa, ieri unaha aperto il fuoco in acque internazionali al largo di Bengasi contro ...Una motovedetta libica ha sparato verso un peschereccio italiano. È successo l’altro giorno in acque internazionali a nord di Bengasi dove è prontamente intervenuta la Marina militare in aiuto di due ...Notte caldissima per due pescherecci italiani giovedì nel Mediterraneo, a Nord di Bengasi, in acque internazionali. Alle due imbarcazioni, il Salvatore Mercurio e il Luigi Primo, entrambe catanesi, si ...