Massimo Giletti, dopo l’Ucraina un’altra location che fa discutere | Lo ha fatto di nuovo (Di sabato 4 giugno 2022) Il giornalista Massimo Giletti è pronto a sorprendere tutti a ‘Non è l’arena’, con una decisione davvero shock: la verità verrà rivelata nella puntata di Domenica 5 Giugno. È dal 2017 che Massimo Giletti, dopo aver abbandonato la storica Mediaset, si dedica alla conduzione del suo ‘Non è l’arena’, in onda su La7 ogni Domenica dalle 20.30 fino a tarda serata. Più di una volta il conduttore ha voluto stupire i suoi telespettatori e questa volta non è da meno. Nelle ultime ore è saltata fuori una notizia davvero clamorosa -e ormai ufficiale- sulla puntata che andrà in onda nella serata di domani, Domenica 5 Giugno. L’appuntamento sarà davvero unico, una mossa molto coraggiosa da parte del giornalista che, quando si tratta di argomenti spinosi effettivamente non si è mai tirato ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 giugno 2022) Il giornalistaè pronto a sorprendere tutti a ‘Non è l’arena’, con una decisione davvero shock: la verità verrà rivelata nella puntata di Domenica 5 Giugno. È dal 2017 cheaver abbandonato la storica Mediaset, si dedica alla conduzione del suo ‘Non è l’arena’, in onda su La7 ogni Domenica dalle 20.30 fino a tarda serata. Più di una volta il conduttore ha voluto stupire i suoi telespettatori e questa volta non è da meno. Nelle ultime ore è saltata fuori una notizia davvero clamorosa -e ormai ufficiale- sulla puntata che andrà in onda nella serata di domani, Domenica 5 Giugno. L’appuntamento sarà davvero unico, una mossa molto coraggiosa da parte del giornalista che, quando si tratta di argomenti spinosi effettivamente non si è mai tirato ...

Advertising

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - rtl1025 : ??? L’annuncio di @GilettiMassimo in radiovisione su RTL 102.5: “L’ultima puntata di @nonelarena in diretta da… - Vabenas1101481 : RT @FabrizioBenass4: @vonderleyen @JeanCASTEX @JY_LeDrian @CBeaune #COMUNITA' INTERNAZIONALE... #MATTEO BENASSI #MASSIMO GILETTI #COMM. DI… - CastellinoLuigi : RT @campanavalerio: Massimo Giletti intervista il Prof. Orsini | L'intervista integrale a Non è l'Arena - pleporace : Dopo essere stato due volte a Odessa, in Ucraina, Massimo #Giletti è pronto a condurre su La7 alle 21.20, il suo pr… -