“Mancavi solo tu” | l’attore sarà papà per la prima volta | l’annuncio da brividi

Advertising

fraxonedi : @aquillasmater @strangiscutie @cosang999 MAMMA MIA MICHI MANCAVI SOLO TU - iaiaxzayn : @jficouldfly_ picci anche tu mi mancavi taaaanto, adesso cominciamo a parlare di nuovo stop è stata solo una pausa… - Adrien_Zucchero : @OfficialTozzi Mancavi solo tu in tutto sto circo mediatico falso e vergognoso - gelatoalmelone : @aronanderelite mancavi solo te - debby36584618 : @GiacomoPiazza5 @Gloriajadore @St1Salvatore Mancavi solo tu!???? -

Erasmo Genzini e l'amore con Federica Esposito 'tu' , ha aggiunto ancora Erasmo Genzini in riferimento al frutto del suo amore con Federica che sta per arrivare. Un amore, quello dell'...Dal canto suo la futura mamma, Federica Esposito, ha pubblicato anche lei alcune foto accompagnandole con la frase: 'tu' . Il video è molto romantico e i due camminano mano nella mano ...La bellissima notizia che Erasmo Genzini diventerà papà e la gioia in un post con quale annuncia il lieto evento ai fan e fa una dedica alla compagna ...Dopo il successo di “Che Dio ci aiuti”, l’attore Erasmo Genzini si prepara a diventare papà per la prima volta: la fidanzata Federica è incinta.